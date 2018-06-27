Фото: Олег Яровиков В Башкирии из-за жары работники могут уходить домой раньше - региональный Минтруд Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Работодателей Башкортостана просят сократить трудодни на час. На официальном сайте Минтруда РБ появилась информация о полномочиях работодателей во время жары. В частности, в нем говорится, что работодатели должны отпускать своих подчиненных на час раньше, если температура превышает 28,5 градусов.

Продолжительность рабочего времени при отклонении температуры от нормы устанавливается санитарными правилами и нормами.

Так, если температура воздуха 29 градусов рабочий день может длиться не больше 6 часов; 29,5 — 5,5. В случае, когда за окном 30 градусов — 5 часов; 30,5 — 4 часа; при 31 градусе — 3 часа; 31,5 — 2,5 часа; 32 градуса — 2 часа; при 32,5 градусах допустим лишь час работы. Эти данные актуальны для офисных работников, трудовая деятельность которых не связана с перемещениями и переносом тяжестей.

Для работников, деятельность которых основывается на постоянном движении, перемещениях и переносе незначительных тяжестей не более 10 кг и сотрудников, труд которых связан с переносом тяжестей более 10 кг максимально допустимые температурные нормы летом составляют 27 и 26 градусов соответственно. Уровень, при котором рабочее время в жару должно составлять не более часа, также снижается на один и два градуса по сравнению с представленным перечнем.

Кроме этого, обязательно должны быть перерывы на отдых, питьевая вода и аптечка.

За несоблюдение правил работодателю грозит административный штраф: для должностных лиц и ИП — 500 -1000 руб.;

для организаций -10 000 — 20 000 рублей. Помимо этого, деятельность организации могут приостановить на срок до 90 суток.В случае несоблюдения данных санитарных норм следует обращаться в Государственную инспекцию труда в РБ.