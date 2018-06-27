Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.79 ↓

EUR 73.40 ↓

27 июня Среда

Уфа   °

В Башкирии из-за жары работники могут уходить домой раньше - региональный Минтруд

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии из-за жары работники могут уходить домой раньше - региональный Минтруд Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Работодателей Башкортостана просят сократить трудодни на час. На официальном сайте Минтруда РБ появилась информация о полномочиях работодателей во время жары. В частности, в нем говорится, что работодатели должны отпускать своих подчиненных на час раньше, если температура превышает 28,5 градусов.

Продолжительность рабочего времени при отклонении температуры от нормы устанавливается санитарными правилами и нормами.

Так, если температура воздуха 29 градусов рабочий день может длиться не больше 6 часов; 29,5 — 5,5. В случае, когда за окном 30 градусов — 5 часов; 30,5 — 4 часа; при 31 градусе — 3 часа; 31,5 — 2,5 часа; 32 градуса — 2 часа; при 32,5 градусах допустим лишь час работы. Эти данные актуальны для офисных работников, трудовая деятельность которых не связана с перемещениями и переносом тяжестей.

Для работников, деятельность которых основывается на постоянном движении, перемещениях и переносе незначительных тяжестей не более 10 кг и сотрудников, труд которых связан с переносом тяжестей более 10 кг максимально допустимые температурные нормы летом составляют 27 и 26 градусов соответственно. Уровень, при котором рабочее время в жару должно составлять не более часа, также снижается на один и два градуса по сравнению с представленным перечнем.

Кроме этого, обязательно должны быть перерывы на отдых, питьевая вода и аптечка.

За несоблюдение правил работодателю грозит административный штраф: для должностных лиц и ИП — 500 -1000 руб.;

для организаций -10 000 — 20 000 рублей. Помимо этого, деятельность организации могут приостановить на срок до 90 суток.В случае несоблюдения данных санитарных норм следует обращаться в Государственную инспекцию труда в РБ.

Теги: Минтруд РБ, нормы и правила
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стало известно, в какие города и районы Башкирии завезли зараженную птичьим гриппом продукцию
В Башкортостане были выявлены факты поступления птицеводческой продукции (индейки), зараженной птичьим гриппом. Агентство «Башинформ» обратилось за комм
В Башкирии обостряется эпидситуация по кори
В Башкирии с начала текущего года уже зарегистрировано шесть случаев заболеваемости корью, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по респуб
МЧС предупреждает: по Башкирии ожидается усиление ветра
МЧС Башкирии утром во вторник, 26 июня, разослало жителям Башкирии SMS-сообщение, в котором предупреждает об усилении ветра. «Местами ожидается усиление
В Уфе в парке Якутова отдыхающие застряли на одной из каруселей
В Уфе в парке Якутова отдыхающие застряли на одной из каруселей. По информации ГТРК «Башкортостан», на днях на ходу остановился аттракцион «Корсар» — лю
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть