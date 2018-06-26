В Башкирии ожидаются грозы и град
В Башкирии ожидаются грозы и град Фото: Олег Яровиков
УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Башкирии в среду, 27 июня, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ожидается северный умеренный, при грозах порывы до сильного.
Температура воздуха днем составит 27-32°. Жара продолжится.
28 июня возможны небольшие дожди, грозы, днем — локально град, сообщает Башгидромет. Ветер будет северный умеренный. Температура воздуха ночью 15-20°, днем 24-29°.
В пятницу также возможен град, грозы. Температура воздуха ночью 11-16°, днем 22-27°.