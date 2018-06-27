Фото: Из открытых источников Где и как в Башкирии отметят День молодежи - 2018 Фото: Из открытых источников

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

27 июня россияне от 14 до 35 лет могут по праву считать своим праздником. В стране отмечается День молодежи. Агентство «Башинформ» подготовило программу празднеств по районам и городам республики, где с размахом встретят молодежный день.

УФА

27 июня 15.00 – парк Ивана Якутова. Квест «Здоровая нация» и концертно-игровая программа.

15.00 — на стритбольной площадке спортивной школы № 32: соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу, шахматам, шашкам, нардам, эстафета «Веселые старты».

Все желающие в этот день смогут сдать нормативы ГТО. В парке «Кашкадан»: челендж-гейм «Смелый вызов» в рамках проекта «Скажи жизни — да!».

18.00 – парк культуры и отдыха «Первомайский»: выступление творческих коллективов, группы «XBAND», спортивные соревнования «Лига дворовых чемпионов. Летний старт», мастер-классы.

19.00 – в парке культуры и отдыха «Демский»: фотозона «Молодежь России», семейный чемпионат по футболу, катание на квадроциклах, мастер-классы по сборке и разборке автоматов, дартс и другое.

7 июля перед СТЦ «Мега» молодежь ждут разнообразные тематические площадки: зоны экстрима, спорта, street art, танцы, маркет еды и уличной одежды. Хедлайнером события станет популярная группа «Каста».

СТЕРЛИТАМАК

27 июня в 10.00 от Дворца пионеров и школьников им.А.П.Гайдара стартует квест, посвящнный экватору Года волонтера.

29 июня в 18.00 — автомибильный квест. Старт на площади возле Дворца спорта «Стерлитамак-Арена».

30 июня в 10.00 на стоянке возле администрации города будет дан старт велопрогулке. С 16.00 на футбольном поле спорткомплекса «Содовик» состоится яркая развлекательная программа и награждение активной молодежи. В 17.50 начнется дневной салют. В 18-00 состоится футбольный матч между командами ФК «Стерлитамак-2» и ФК «Сармат» (Уфа).

1 июля в 14.00 на площади перед Городским дворцом культуры состоится общегородской пикник. В программе выступление кавер-группы «Коктейль», мастер-классы, спортивные, игровые и детские зоны.

ТУЙМАЗЫ

На стадионе «Спартак» жителей города и Туймазинского района ждет Фестиваль молодежных субкультур.

ИШИМБАЙ

30 июня в 12.00 на площади имени В.Ленина: силовой экстрим Strong man, в 16.00 – выставка домашних питомцев и авто-мотошоу.

О том, какие мероприятия в других районах республики ждут представителей молодежи, смотрите в таблице.