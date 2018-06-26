Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов поручил создать специализированную организацию для содержания набережной реки Белой Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе будет создана специализированная эксплуатационная организация, ответственная за содержание набережной реки Белой. Такое поручение дал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

– Нам надо создать специализированную организацию, – сказал руководитель региона. – Потому что там будут и материальные ценности, и различные декоративные элементы. Их надо оберегать.

По словам главы администрации Уфы Ирека Ялалова, сейчас за состояние набережной отвечает управление по содержанию и благоустройству Кировского района Уфы, однако уборка территории ведётся по остаточному принципу.

Рустэм Хамитов также отметил необходимость изучить опыт других городов в этой сфере. Напомним, что первый и второй этапы строительства набережной реки Белой в Уфе планируется завершить в 2019 году.