Фото: Андрей Старостин Ушел из жизни бывший председатель Центризбиркома Башкирии Барый Кинзягулов Фото: Андрей Старостин

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Общественность республики понесла тяжелую утрату. 25 июня, на 71-м году ушел из жизни видный государственный деятель, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан в 1996-2008 годах Барый Исмаевич Кинзягулов.

Барый Кинзягулов родился 1 июня 1948 года в деревне Старо-Янбеково Кармаскалинского района республики. В 1971 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «биология», в 2001 году — Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в Гафурийском районе. Работал директором Янгискаинской школы, заведующим Гафурийским районным отделом народного образования. С 1982 по 1992 годы трудился заместителем председателя исполкома, председателем исполкома Гафурийского районного Совета народных депутатов.

В 1992 году возглавил администрацию Гафурийского района. Обладая исключительной работоспособностью, высокими деловыми качествами и компетентностью, Барый Исмаевич внес значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса и производственной сферы района.

В декабре 1996 года опытный и авторитетный руководитель Барый Кинзягулов был избран председателем Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. На этом ответственном посту он трудился на протяжении 12 лет.

Под его руководством ЦИК республики успешно осуществляла подготовку и проведение выборов федерального, республиканского и местного уровня, обеспечивала реализацию избирательных прав граждан и повышение правовой культуры избирателей, оказывала методическую помощь нижестоящим избирательным комиссиям.

При его непосредственном участии получило дальнейшее развитие законодательство Республики Башкортостан о выборах и референдумах.

Заслуги Барыя Исмаевича Кинзягулова достойно оценены государством. Он награжден Почетной Грамотой Республики Башкортостан, орденом Салавата Юлаева, знаком отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан», Почетным знаком Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За заслуги в организации выборов», знаком «Отличник народного образования Российской Федерации» и другими наградами. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Республики Башкортостан».

Светлая память о Барые Исмаевиче Кинзягулове — замечательном человеке и видном государственном деятеле – навсегда сохранится в наших сердцах.

Некролог подписали глава республики Рустэм Хамитов, председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов и другие официальные лица.

Прощание с покойным состоится в среду, 27 июня, с 12.00 до 13.00 по адресу: ул. Заки Валиди, 40.