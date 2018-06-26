Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.94 ↓

EUR 73.31 ↑

26 июня Вторник

Уфа   °

Ушел из жизни бывший председатель Центризбиркома Башкирии Барый Кинзягулов

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

Ушел из жизни бывший председатель Центризбиркома Башкирии Барый Кинзягулов Фото: Андрей Старостин

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Общественность республики понесла тяжелую утрату. 25 июня, на 71-м году ушел из жизни видный государственный деятель, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан в 1996-2008 годах Барый Исмаевич Кинзягулов.

Барый Кинзягулов родился 1 июня 1948 года в деревне Старо-Янбеково Кармаскалинского района республики. В 1971 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «биология», в 2001 году — Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в Гафурийском районе. Работал директором Янгискаинской школы, заведующим Гафурийским районным отделом народного образования. С 1982 по 1992 годы трудился заместителем председателя исполкома, председателем исполкома Гафурийского районного Совета народных депутатов.

В 1992 году  возглавил администрацию Гафурийского района. Обладая исключительной работоспособностью, высокими деловыми качествами и компетентностью, Барый Исмаевич внес значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса и производственной сферы района.

В декабре 1996 года опытный и авторитетный руководитель Барый Кинзягулов был избран председателем Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. На этом ответственном посту он трудился на протяжении 12 лет.

Под его руководством ЦИК республики успешно осуществляла подготовку и проведение выборов федерального, республиканского и местного уровня, обеспечивала реализацию избирательных прав граждан и повышение правовой культуры избирателей, оказывала методическую помощь нижестоящим избирательным комиссиям.

При его непосредственном участии получило дальнейшее развитие законодательство Республики Башкортостан о выборах и референдумах.  

Заслуги Барыя Исмаевича Кинзягулова достойно оценены государством. Он награжден Почетной Грамотой Республики Башкортостан, орденом Салавата Юлаева, знаком отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан», Почетным знаком Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За заслуги в организации выборов», знаком «Отличник народного образования Российской Федерации» и другими наградами. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Республики Башкортостан».

Светлая память о Барые Исмаевиче Кинзягулове — замечательном человеке и видном государственном деятеле – навсегда сохранится в наших сердцах.

Некролог подписали глава республики Рустэм Хамитов, председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов и другие официальные лица.

Прощание с покойным состоится в среду, 27 июня, с 12.00 до 13.00 по адресу: ул. Заки Валиди, 40.

Теги: утраты
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Башкирии вновь напугало массовое скопление гусениц
В Башкортостане, в Учалах, в кустах рядом с жилым домом по улице Муртазина на днях были замечены многочисленные гусеницы. По словам местных жителей, нас
Стало известно, в какие города и районы Башкирии завезли зараженную птичьим гриппом продукцию
В Башкортостане были выявлены факты поступления птицеводческой продукции (индейки), зараженной птичьим гриппом. Агентство «Башинформ» обратилось за комм
В Уфе объект культурного наследия «Дом Веденеева» сгорел за три дня до судебного заседания по факту его неудовлетворительного состояния
В Уфе вечером 24 июня произошло возгорание на втором этаже объекта культурного наследия «Дом Веденеева» (встречается вариант названия «Видинеевский дохо
Жители Уфы пожаловались на неприятный химический запах
Жители нескольких районов Уфы вечером 24 июня почувствовали неприятный химический запах, напоминающий запах газа. Горожане сообщили об этом в Управление
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть