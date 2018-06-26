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26 июня Вторник

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Общественная палата Башкирии проведет общественное обсуждение по законопроекту пенсионной реформы

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

29 июня в 15 часов в Уфе, в Национальной библиотеке им. Заки Валиди (ул. Ленина, 4) Общественная палата Башкортостана проведет общественное обсуждение по законопроекту пенсионной реформы в формате круглого стола с приглашением экспертного сообщества региона.

Законопроект предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, повышение возраста, по достижении которого назначается социальная пенсия, а также планируется установить особенности назначения и выплаты страховой пенсии по старости и социальной пенсии нетрудоспособным гражданам и отдельным категориям граждан.

По словам председателя Общественной палаты РБ Ольги Панчихиной, главное на этом обсуждении — дать экспертный анализ и предложения по данному законопроекту, обсудить экономическую составляющую проекта, а также обратить внимание на отдельные категории граждан, в том числе многодетные семьи, проанализировать предложения правительства по пенсиям по выслуге лет.

Общественные слушания  о законопроекте запускают в своих регионах общественные палаты всех субъектов Федерации, результаты и рекомендации будут направлены в Общественную палату России для дальнейшего вырабатывания предложений — для правительства и Госдумы.

«Понятно, что предложение правительства является частью объявленной Президентом стратегии борьбы с бедностью, повышения качества жизни граждан, — отметил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. — Но также очевидно, что это только начало общественного обсуждения будущей пенсионной системы. Требуется проанализировать эффективность данного варианта, а также возможные альтернативные модели повышения пенсий. Это наше первое обсуждение, проблема сложная и глубокая, и обсуждать мы ее будем не раз. Надо отнестись очень ответственно к этой задаче. Аспектов у нее очень много. Это проблема не бухгалтерская и даже не экономическая и не хозяйственная, это проблема социальная и даже политическая».

Теги: пенсионная реформа
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