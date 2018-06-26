Фото: автор В Башкирии медики напомнили о правилах поведения в жару Фото: автор

УФА, 26 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии установилась жаркая погода. Опасность такой погоды заключается в угрозе теплового удара. Первыми симптомами перегревания могут быть: покраснение кожи, сухость слизистых оболочек, жажда, также возможна потеря сознания. Если это уже произошло, нужно охладить тело: присесть в тени, медленно выпить большое количество воды.

Медики напомнили о правилах поведения в жару. Прежде всего следует снизить физическую активность и увеличить потребление жидкости. При этом следует избегать употребления алкоголя, особенно крепких спиртных напитков.

В период, когда солнце наиболее активно – с 12 до 16 часов лучше оставаться в помещении.

При выборе одежды нужно отдать предпочтение вещам из легких и натуральных материалов, не пренебрегать головными уборами.

Говоря о питании, медики рекомендует полностью исключить из рациона жирную и тяжелую пищу, а также сладкое и перейти на овощи и фрукты.

Еще один важный момент — охлаждение воздуха с помощью вентиляторов и кондиционеров. Пользоваться ими нужно с осторожностью: поток воздуха не должен дуть прямо на человека. В противном случае можно заболеть.

По данным Башгидромецентра, сегодня, 26 июня, днем столбик термометра покажет 31 градус.