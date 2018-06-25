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В 2019 году в России начнет работать закон о сопровождаемой занятости инвалидов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В 2019 году в России начнет работать закон о сопровождаемой занятости инвалидов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

С 2019 года в России будет работать закон о сопровождаемой занятости инвалидов. Его суть — максимально упростить  маршрут инвалида до работы и адаптировать его на рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью замминистра труда и соцзащиты РФ Григория Лекарева.

Служба  занятости обязана проинформировать инвалида о возможностях на рынке  труда и, если нужно сопровождение, предоставить его. Это в том числе  работа с коллективом на территории работодателя.  Режим работы тоже должен быть прописан. В некоторых  случаях он должен быть более гибким, чем для всех остальных.

В каждом органе службы занятости должен быть хотя бы один  специалист, который знает специфику инвалидов. Кроме того, предусмотрена возможность не самостоятельного выполнения этих функций  центром занятости населения, а привлечения сторонних организаций,  которые в этом специализируются.

«Сейчас  стоит задача довести уровень занятости инвалидов трудоспособного  возраста до 50% от общей численности инвалидов в трудоспособном  возрасте. Это очень амбициозная задача, потому что сейчас работает менее  32%. В России 3,5 млн инвалидов трудоспособного возраста, из них работает  чуть более 1 млн, нам надо увеличить их численность к 2020 году до 2  млн», —отметил Григорий Лекарев.

Теги: инвалиды, трудоустройтство, минтруд
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