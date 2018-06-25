Фото: ИА «Башинформ» В 2019 году в России начнет работать закон о сопровождаемой занятости инвалидов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

С 2019 года в России будет работать закон о сопровождаемой занятости инвалидов. Его суть — максимально упростить маршрут инвалида до работы и адаптировать его на рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью замминистра труда и соцзащиты РФ Григория Лекарева.

Служба занятости обязана проинформировать инвалида о возможностях на рынке труда и, если нужно сопровождение, предоставить его. Это в том числе работа с коллективом на территории работодателя. Режим работы тоже должен быть прописан. В некоторых случаях он должен быть более гибким, чем для всех остальных.

В каждом органе службы занятости должен быть хотя бы один специалист, который знает специфику инвалидов. Кроме того, предусмотрена возможность не самостоятельного выполнения этих функций центром занятости населения, а привлечения сторонних организаций, которые в этом специализируются.

«Сейчас стоит задача довести уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста до 50% от общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте. Это очень амбициозная задача, потому что сейчас работает менее 32%. В России 3,5 млн инвалидов трудоспособного возраста, из них работает чуть более 1 млн, нам надо увеличить их численность к 2020 году до 2 млн», —отметил Григорий Лекарев.