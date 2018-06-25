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25 июня Понедельник

Уфа   °

Жителей Башкирии вновь напугало массовое скопление гусениц

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Фото: соцсети

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, в Учалах, в кустах рядом с жилым домом по улице Муртазина на днях были замечены многочисленные гусеницы. По словам местных жителей, насекомые объели все кустарники, а теперь готовы окуклиться — растительность покрылась паутиной. Горожане переживают, что гусеницы могут быть опасны для человека.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу нашествия насекомых к эксперту. Преподаватель республиканского Детского эколого-биологического центра Сергей Герасимов по фотографиям определил, что это, скорее всего, гусеницы горностаевой бересклетовой моли.

«Судя по всему, это горностаевая бересклетовая моль. Она не опасна для человека: не укусит, в жилище не поползет, не является переносчиком болезней. Гусеница питается листьями бересклета. Она скоро окуклится и превратится в белый продолговатый кокон, а потом из него вылетит бабочка. Она складывает бело-серебристые с черными точками крылышки трубочкой на спине вдоль тела», — прокомментировал эксперт по насекомым.

Сергей Герасимов добавил, что паутиной гусеницы опутывают места своего обитания, чтобы защититься от птиц и других желающих ими полакомиться.

Как информировало агентство «Башинформ», в середине июня жители города Агидель сообщили о нашествии крупных гусениц. В соцсети были опубликованы фотографии, на которых видно, как деревья облеплены ордой прожорливых насекомых.

Теги: насекомые
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