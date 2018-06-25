Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.23

EUR 73.72

25 июня Понедельник

Уфа   °

По жалобам горожан специалисты Роспотребнадзора Башкирии проверят воздух Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

По жалобам горожан специалисты Роспотребнадзора Башкирии проверят воздух Уфы Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Уфимцы накануне вечером сообщили по номеру «112» о неприятном химическом запахе. Как информировало агентство «Башинформ», жалобы поступили от горожан, проживающих в Орджоникидзевском, Калининском, Октябрьском, Кировском и Советском районах. Все заявки были переданы из Управления гражданской защиты Уфы (УГЗ) в Минэкологии РБ, а оттуда в региональный Роспотребнадзор.

«В Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан от Министерства природопользования и экологии РБ и УГЗ поступили заявки по более чем 20 адресам. В настоящее время по ним организован выезд специалистов Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в РБ. Сотрудники ведомств производят замеры атмосферного воздуха», — проинформировали в пресс-службе ведомства.

Результаты лабораторных исследований взятых проб станут известны в ближайшее время.

Теги: Роспотребнадзор
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
На федеральном канале вновь ищут приемных родителей для сирот из Уфы
На канале «Россия-1» в рамках проекта для усыновителей «Видеопаспорт» вновь ищут приемных родителей для сирот из Уфы. Очередным героем рубрики «У Вас
Погода предстоящей недели в Башкирии: будет жарко
На предстоящей неделе жителей Башкирии ждет настоящее жаркое лето. Показания барометров в регионе будут расти, вероятность осадков сократится до миним
Жители Уфы пожаловались на неприятный химический запах
Жители нескольких районов Уфы вечером 24 июня почувствовали неприятный химический запах, напоминающий запах газа. Горожане сообщили об этом в Управление
Спрос на ипотеку жилья в Башкирии существенно вырос - Росреестр
Рынок недвижимости в Башкортостане с начала года оживился, вырос спрос на ипотеку жилья и долевое участие в строительстве, сообщила начальник отдела орг
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть