По жалобам горожан специалисты Роспотребнадзора Башкирии проверят воздух Уфы
По жалобам горожан специалисты Роспотребнадзора Башкирии проверят воздух Уфы Фото: Олег Яровиков
УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Уфимцы накануне вечером сообщили по номеру «112» о неприятном химическом запахе. Как информировало агентство «Башинформ», жалобы поступили от горожан, проживающих в Орджоникидзевском, Калининском, Октябрьском, Кировском и Советском районах. Все заявки были переданы из Управления гражданской защиты Уфы (УГЗ) в Минэкологии РБ, а оттуда в региональный Роспотребнадзор.
«В Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан от Министерства природопользования и экологии РБ и УГЗ поступили заявки по более чем 20 адресам. В настоящее время по ним организован выезд специалистов Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в РБ. Сотрудники ведомств производят замеры атмосферного воздуха», — проинформировали в пресс-службе ведомства.
Результаты лабораторных исследований взятых проб станут известны в ближайшее время.