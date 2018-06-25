Фото: Управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ | Видео: Наталья Овчарук В Уфе объект культурного наследия «Дом Веденеева» сгорел за три дня до судебного заседания по факту его неудовлетворительного состояния Фото: Управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ | Видео: Наталья Овчарук

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе вечером 24 июня произошло возгорание на втором этаже объекта культурного наследия «Дом Веденеева» (встречается вариант названия «Видинеевский доходный дом»), расположенного по улице Карла Маркса, 15. Пока официальная версия о причинах пожара отсутствует. Известно, что ЧП произошло за три дня до судебного заседания по факту неудовлетворительного состояния этого объекта.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия РБ (Управление), по факту случившегося проводятся контрольные мероприятия.

«В августе 2017 года Управлением в адрес Администрации Уфы по факту неудовлетворительного состояния объекта культурного наследия «Дом Веденеева» было направлено требование о принятии мер по сохранению объекта культурного наследия, — сообщили в ведомстве. — По факту неудовлетворительного состояния 2 марта 2018 года Управлением в отношении МУП «Служба заказчика и технического надзора» столицы по итогам внеплановой проверки был составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ «нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, нарушение режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия либо несоблюдение ограничений, установленных в границах «зон охраны» объектов культурного наследия».

5 марта этого года административный материал был направлен на рассмотрение в Кировский районный суд Уфы. По данным Управления, административное дело было принято судом к рассмотрению, а заседание назначено на 27 июня 2018 года.

«Здание после пожара сносу не подлежит, его статус сохраняется. Если даже объект пострадал, в данном случае при пожаре, это не говорит о том, что у него статус сняли. По закону есть свои порядки по поводу присвоения и снятия статуса — это делается только на основании историко-культурной экспертизы», — прокомментировал агентству «Башинформ» начальник Управления Ильгам Фаткуллин.

Что касается причин возгорания, Ильгам Фаткуллин отказался отвечать на этот вопрос, сославшись на то, что это не в его компетенции.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ сообщили, что о причинах пожара станет известно после экспертизы, которая длится 30 дней.