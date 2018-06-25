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25 июня Понедельник

Уфа   °

Приемная кампания в Башкирии - 2018: сколько абитуриентов могут поступить на бюджет в вузы республики

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В вузах Башкортостана продолжается приемная кампания-2018. Прием документов ведется на все направления и специальности по всем уровням и формам подготовки: на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры. В этом году вузы республики должны набрать на бюджет 9326 первокурсников, в том числе бакалавров – 5024 человека, специалистов – 1212, магистров – 3090, привели данные в Министерстве образования РБ.

Напомним, для поступления в высшие учебные заведения необходимо предоставить результаты ЕГЭ по двум обязательным предметам, а также двух-трех экзаменов по выбору в зависимости от выбранной специальности. Некоторые вузы и факультеты также проводят свои собственные дополнительные вступительные испытания.

Срок окончания приема документов в вузы завершается 26 июля в случае, если абитуриенты поступают по результатам ЕГЭ. Если вуз проводит свои собственные испытания, то прием документов должен продолжаться не позднее 10 июля. 27 июля начинается зачисление, а 29 июля издается приказ о зачислении. Второй приказ о зачислении — 3 августа.

Как и в прошлом году, абитуриенты могут подавать документы в пять вузов на три разные специальности.

Теги: образование, приемная кампания в вузах, бюджетные места
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