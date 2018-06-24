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25 июня Понедельник

Уфа   °

Погода предстоящей недели в Башкирии: будет жарко

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Погода предстоящей недели в Башкирии: будет жарко Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На предстоящей неделе жителей Башкирии ждет настоящее жаркое лето.

Показания барометров в регионе будут расти, вероятность осадков сократится до минимума, облака поредеют, а температурный режим вернется в климатическое русло.

В понедельник, 25 июня температура воздуха повысится до 30  градусов, в последующие дни воздух прогреется еще больше. По ночам тепло — от 13 до 18 градусов. Местами по республике вероятны небольшие дожди.

Теги: погода
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