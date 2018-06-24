Погода предстоящей недели в Башкирии: будет жарко
Погода предстоящей недели в Башкирии: будет жарко Фото: Олег Яровиков
УФА, 24 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
На предстоящей неделе жителей Башкирии ждет настоящее жаркое лето.
Показания барометров в регионе будут расти, вероятность осадков сократится до минимума, облака поредеют, а температурный режим вернется в климатическое русло.
В понедельник, 25 июня температура воздуха повысится до 30 градусов, в последующие дни воздух прогреется еще больше. По ночам тепло — от 13 до 18 градусов. Местами по республике вероятны небольшие дожди.