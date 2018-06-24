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24 июня Воскресенье

Уфа   °

Турслет для людей в ОВЗ пройдет в Башкортостане

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 26 по 29 июня в Мечетлинском районе республики пройдут очередные состязания по спортивному туризму среди людей с ограниченными возможностями. Турслет проводится при поддержке Министерства молодежной политики и спорта РБ, Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов.

За звание лучших спортсменов приедут побороться около 200 участников со всех уголков республики. Соревнования призваны не только повысить уровень туристического мастерства участников, но и сформировать у них командный дух. Оценивать мастерство спортсменов будут профессиональные судьи первой категории Михаил Камский и Армут Вахов.

В программе — соревнования по пешеходному и водному туризму, ориентированию и велотуризму на колясках, а также неформальные, но особенно любимые у участников конкурсы – на самый благоустроенный и безопасный лагерь и на самое оригинальное блюдо.

Республиканские соревнования по спортивному туризму проводятся в таком формате уже более 10 лет.

Теги: спортивный туризм, инвалиды
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