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24 июня Воскресенье

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В Уфе пройдет IV Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе пройдет IV Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

18-19 октября в Уфе состоится IV Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, сообщили в Правительстве региона.

Рабочее совещание по подготовке к мероприятию провел на минувшей неделе Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму.  

В рамках мероприятия запланировано проведение пленарного заседания, биржи деловых контактов предпринимателей регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, презентации и выставки представителей бизнеса, а также круглых столов и экспертных сессий по различным направлениям.

Основные цели Форума — создание условий для ускоренного развития предпринимательства посредством установления партнерства между крупными и малыми компаниями регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, укрепление и развитие межрегиональных связей, заключение новых соглашений с регионами стран ШОС и БРИКС, привлечение инвестиций и увеличение числа совместных бизнес-проектов.

.Напомним, что в 2015-2017 годах в Уфе проведены форумы малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, в работе которых приняло участие более четырех тысяч человек из 26 стран мира и 63 регионов России. Форум стал постоянно действующей площадкой для обмена опытом институтов развития и поддержки малого бизнеса, налаживания безбарьерного сотрудничества и установления деловых контактов между отечественными и зарубежными компаниями.

Теги: форум, страны ШОС и БРИКС
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