В Башкирии загорелся НефАЗ с пассажирами
Фото: ГУ МЧС по РБ
В Башкирии загорелся НефАЗ с пассажирами Фото: ГУ МЧС по РБ
УФА, 23 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.
В поселке Павловка произошло ЧП с автобусом: загорелся НефАЗ с 33 пассажирами. Все успели выйти, пострадавших нет, сообщили в МЧС по республике. На месте происшествия работали пожарные. Причины возгорания и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Башкирии загорелся НефАЗ с пассажирами
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