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23 июня Суббота

Уфа   °

Уфимцев просят пополнить «Банк вещей»

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

Уфимцев просят пополнить «Банк вещей» Фото: администрация Уфы

УФА, 23 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Уфимцев просят пополнить «Банк вещей» в Советском районе города. Сюда можно принести взрослую и детскую одежду, обувь, игрушки. Их раздадут малообеспеченным людям.  Пункт работает по адресу: ул. Цюрупы, 102 (рядом с остановкой «Центральный рынок») с 9.00 до 18.00, тел. 286-02-48.

Теги: банк вещей
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