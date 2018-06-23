Уфимцев просят пополнить «Банк вещей»
Фото: администрация Уфы
Уфимцев просят пополнить «Банк вещей» Фото: администрация Уфы
УФА, 23 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.
Уфимцев просят пополнить «Банк вещей» в Советском районе города. Сюда можно принести взрослую и детскую одежду, обувь, игрушки. Их раздадут малообеспеченным людям. Пункт работает по адресу: ул. Цюрупы, 102 (рядом с остановкой «Центральный рынок») с 9.00 до 18.00, тел. 286-02-48.
В Башкирии утвердили схему оказания нейрохирургической медпомощи взрослому населению
В Башкирии загорелся НефАЗ с пассажирами
В Уфе проходит Всероссийский слет юных экологов
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи