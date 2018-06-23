Фото: kiev24.ua Прокуратура Башкирии проведет горячую линию по лекарственному обеспечению Фото: kiev24.ua

УФА, 23 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура РБ в понедельник, 25 июня, проведет горячую линию по вопросам лекарственного обеспечения. Как сообщили в ведомстве, с начала года было выявлено более 500 нарушений в этой сфере. Зачастую информация поступает из заявлений граждан, в том числе в ходе хот-лайнов. Например, после того, как жительница Нефтекамска сообщила о нарушении прав её парализованного супруга, прокуратура добилась установления ему инвалидности и бесплатной выдачи лекарств.

25 июня горячая линия работает с 16.00 до 18.00 по тел. 272-61-72. Здесь можно оставить жалобы по лекарственному обеспечению, получить консультации по поводу отказов выписать рецепт, либо принять его в аптеке, по нарушениям сроков отсроченного обслуживания рецептов.