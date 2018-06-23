В Башкирии ночью нашлась 10-летняя девочка
В Башкирии ночью нашлась 10-летняя девочка Фото: ГУ МЧС по РБ
УФА, 23 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии ночью нашли 10-летнюю девочку. Накануне вечером она отправилась забирать корову с выпаса и не вернулась. В 2 часа заявление о пропаже ребенка поступило в диспечерскую МЧС. Как сообщили в ведомстве по чрезвычайным ситуациям, в поисковой операции в селе Мансурово приняли участие 98 спасателей, полицейских, медиков, сотрудников администрации, и порядка 40 местных жителей. Через два часа поисков девочка нашлась: в лесопосадке она упала в яму и не могла самостоятельно выбраться. Физически ребенок не пострадал, потерпевшую осмотрели врачи и передали ее родителям.