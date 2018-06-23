В столице Башкирии из-за обрыва кабеля жилые дома остались без электричества
УФА, 23 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В столице Башкирии во время проведения работ подрядной организацией по ул. Блюхера произошел обрыв кабеля. На место оперативно выехала аварийная служба, сообщили в муниципалитете.
«Дома, оставшиеся без электричества, подключены к резервному питанию. В настоящее время БашРЭС-УГЭС ведется анализ ситуации», — говорится в официальном сообщении.
В Башкирии пройдёт фольклорный праздник сенокоса «Звени, коса!»
Зугура Рахматуллина: «Знание родного языка должно стать личной и социальной потребностью»
«Единая Россия» запускает конкурс социальных проектов
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи