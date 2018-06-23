Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.23 ↓

EUR 73.72 ↓

23 июня Суббота

Уфа   °

В столице Башкирии из-за обрыва кабеля жилые дома остались без электричества

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии во время проведения работ подрядной организацией по ул. Блюхера произошел обрыв кабеля. На место оперативно выехала аварийная служба, сообщили в муниципалитете.

«Дома, оставшиеся без электричества, подключены к резервному питанию. В настоящее время БашРЭС-УГЭС ведется анализ ситуации», — говорится в официальном сообщении.

Теги: электроснабжение, обрыв кабеля
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Судебные приставы приостановили деятельность части здания крупного торгового центра Уфы
Судебные приставы приостановили деятельность одного из торговых центров столицы. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Башкортостана. Чтобы
Еще один форвард ХК «Салават Юлаев» женится на Кудрявцевой
28-летний нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Дмитрий Кугрышев сделал предложение руки и сердца 20-летней Яне Кудрявцевой - 13-кратной чемпионке м
В Уфе прекратили поиски 15-летней Арины Галимовой
В Уфе благополучно завершились поиски 15-летней Арины Галимовой. «Девочка нашлась, с ней всё в порядке», - сообщила агентству «Башинформ» близкая знакома
В Уфе появится новый торгово-развлекательный центр
В уфимском микрорайоне Инорс начали строить торгово-развлекательный центр. Название для него уже выбрали - «Акварель». «Он будет располагаться в квартал
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть