Фото: ИА «Башинформ» Зугура Рахматуллина: «Знание родного языка должно стать личной и социальной потребностью» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Руководители национально-культурных объединений республики на заседании Совета Ассамблеи обсудили вопросы реализации языковой и национально-культурной политики в современных условиях. Председатель Ассамблеи народов Башкортостана, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина проинформировала о принятом в первом чтении законопроекте о родных языках, поблагодарила коллег за совместную и результативную работу по подготовке от Башкортостана предложений к нему. Поправки вошли в принятое параллельно с законопроектом Постановление Госдумы, констатирующее их обязательное включение в текст законопроекта во втором чтении.

Руководители национально-культурных объединений в своих выступлениях особо отметили роль семьи, родительской и педагогической общественности, общественных организаций в сохранении и культивировании в детском и молодёжном сознании интереса к родному языку и культуре. Сегодня руководством республики принят ряд Указов, предусматривающих сохранение уникального поликультурного пространства многонациональной республики и качественное изучение родных и государственных языков.

Более того, Министерство культуры республики объявило на днях о приеме заявок на получение грантов Главы Башкортостана, направленных на сохранение и развитие государственных и родных языков народов республики. Национально-культурным объединениям республики сейчас необходимо очень серьёзно поработать над интересными творческими проектами, развивающими интерес к языку и обеспечивающими их доступное и качественное преподавание.

«Знание родного языка — закон природы и жизни, и умение говорить на нем, общаться, думать, писать и читать должно стать социальной и личной потребностью не только детей, но и их родителей, — отметила Зугура Рахматуллина. — Сбережение языков — итог совместной работы всех заинтересованных в этой аксиоме сил».