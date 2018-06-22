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Уфа   °

В Башкирии пройдёт фольклорный праздник сенокоса «Звени, коса!»

ОБЩЕСТВО
Фото: Минкульт РБ

В Башкирии пройдёт фольклорный праздник сенокоса «Звени, коса!» Фото: Минкульт РБ

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане в целях реконструкции традиционной культуры сенокошения и сенокосной страды, возрождения народных традиций и обрядов состоится Республиканский фольклорный праздник сенокоса «Звени, коса!». Праздник пройдет 7 июля в Кармаскалинском районе в деревне Бишаул-Унгарово, сообщили в региональном Минкульте.

В фестивале могут принять участие сборные или семейные команды косарей в составе 2 человек (1 мужчина, 1 женщина). Соревнования проводятся как эстафета. Участники должны имеет при себе: косы (литовки), грабли, вилы, бруски (лопатники), топор.

В рамках программы пройдут также конкурсы плетения венков, «Целебные травы» (Травницы), Land-art — объектов (изготовление дизайнерских фигур из сена и соломы), «Полевая трапеза» — «Урман ашы» (трапеза косцов на полевом стане). Предусмотрено выступление творческих коллективов: фольклорные, инструментальные, вокальные, танцевальные ансамбли районов и солисты.

Посоревноваться в косьбе сена могут все желающие. Заявки принимаются до 1 июля на электронный адрес gukrcnt@mail.ru.

Теги: фольклорный праздник
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