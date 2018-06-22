Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии пройдет конкурс юных сказителей и исполнителей эпического сказания «Урал батыр» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В оздоровительно-воспитательном лагере «Агидель» Бурзянского района 28 июня пройдет конкурс юных сказителей и исполнителей эпического сказания «Урал батыр». Конкурс ежегодно проводится в целях возрождения и развития школы исполнителей кубаиров, сэсэнов, исполняющих эпос, воспитания бережного отношения к историческому и культурному наследию башкирского народа, сохранения и распространения лучших образцов башкирского народного творчества.

Как пояснили в Минобре, в 2018 году конкурс проводится 20 раз. За эти годы в конкурсе приняли участие более 1500 детей и 532 фольклорных коллективов.

Республиканский этап Конкурса проводится в 2 тура. Участники конкурса в I туре читают наизусть эпос «Урал батыр», а во II туре фольклорные коллективы показывают инсценировку отрывков эпоса или других эпических сказаний.

На республиканском этапе конкурса выступят 56 обучающихся и 25 фольклорных коллективов из общеобразовательных организаций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.