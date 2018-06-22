УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

«Единая Россия» запускает конкурс социальных проектов первичных отделений, лучшие проекты смогут претендовать на грантовую поддержку партии. Об этом сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак, выступая на пленарном заседании форума первичных отделений «Единой России» в Северо-Кавказском федеральном округе.

«В ближайшее время стартует конкурс социальных проектов первичных отделений «Единой России». Эти проекты будут направлены на решение проблем локальных территорий и сообществ. Лучшие из них смогут претендовать на грантовую поддержку с нашей стороны», – заявил Турчак.

Секретарь генсовета назвал три требования к проектам, которые будут участвовать в конкурсе. Проект должен быть направлен на решение проблем локального уровня (группы домов, общественного пространства, жителей квартала). Во-вторых, проект должен быть одобрен людьми, проживающими на территории, в ходе общественного обсуждения, сбора подписей, голосования. В-третьих, проект должен формировать устойчивые группы наших сторонников, то есть электоральный эффект.

По его мнению, уже сейчас необходимо изучать опыт регионов, успешно реализующих партийные проекты.