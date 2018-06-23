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23 июня Суббота

Уфа   °

Уфимскую молодежь приглашают на бесплатное занятие по журналистике

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Центр содействия занятости молодежи города Уфы 4 июля проводит акцию  «MEDIA LBRTR» — семинар по фото- и видеосъемке, монтажу, написанию статей и интервьюированию. Как сообщили в городской администрации, занятия проведут опытные журналисты, фотографы и видеооператоры. Вход бесплатный, требуется заявка с указанием имени, возраста и телефона, на адрес cszm@mail.ru с пометкой «Медиа Лаборатория». Подробности по телефону 279-06-56.

  

Теги: журналистика, медиа, лаборатория
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