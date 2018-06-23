Уфимскую молодежь приглашают на бесплатное занятие по журналистике
УФА, 23 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.
Центр содействия занятости молодежи города Уфы 4 июля проводит акцию «MEDIA LBRTR» — семинар по фото- и видеосъемке, монтажу, написанию статей и интервьюированию. Как сообщили в городской администрации, занятия проведут опытные журналисты, фотографы и видеооператоры. Вход бесплатный, требуется заявка с указанием имени, возраста и телефона, на адрес cszm@mail.ru с пометкой «Медиа Лаборатория». Подробности по телефону 279-06-56.