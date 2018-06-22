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22 июня Пятница

Уфа   °

Рустэм Хамитов возложил цветы к памятнику Александру Матросову

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В День памяти и скорби Глава Башкортостана Рустэм Хамитов от имени многонационального народа республики возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Александру Матросову в уфимском парке имени В.И. Ленина.

– 77 лет назад фашистская Германия открыла войну против Советского Союза. И этот день, 22 июня, последние годы, как, собственно, и всегда, был Днём памяти и скорби. Действительно, эта война унесла десятки миллионов жизней. Цена Победы очень высока. Но при всём этом наша страна, наши люди продемонстрировали мужество, героизм и защитили свою Родину, – сказал Рустэм Хамитов. – Мы сегодня отдаём дань памяти всем, кто сложил головы на полях сражений, кто вернулся домой изувеченным, раненым, тем, кто трудился в тылу, создавал все условия для Победы 1945 года. Мы искренне признательны ветеранам, тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны, кто многое сделал для общей Победы.

Здесь же состоялась передача родственникам личных вещей и медальонов красноармейцев, уроженцев Башкортостана Зинната Валиуллина и Петра Рассказова, погибших 9 мая 1942 года в бою у деревни Старое Рамушево Новгородской области.

Ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники военно-патриотических клубов, кадеты, курсанты, члены поисковых отрядов, представители детских и молодежных общественных объединений вместе с Главой республики почтили минутой молчания память всех тех, кто ценой своей жизни приблизил Победу.

Теги: глава РБ, ветераны, Великая Отечественная война, День памяти и скорби
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