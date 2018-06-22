Жители Башкирии приняли участие в акции «Свеча Памяти»

Фото: Александр Юдин, администрация Янаульского района





Фото: Александр Юдин, администрация Янаульского района

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В День памяти и скорби жители городов и сёл Башкортостана приняли участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти».

День начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России.

В городе Октябрьском ровно в 04.00 возле мемориального комплекса «Дума солдата» собралось более 100 человек со свечами и цветами.

В городе Янауле также состоялся митинг и возложение венков и цветов у Монумента Боевой и Трудовой Славы. На митинге было предоставлено слово главе администрации Янаульского района Ильшату Вазигатову.

«Сегодня хочется сказать всем участникам боевых действий, всем труженикам тыла огромное спасибо! Мы помним о вас, чтим вас в нашей памяти, благодарим за героические подвиги, которые привели наш народ к победе! Эта страница истории никогда не будет вырвана из наших сердец», — сказал глава района.

У монумента янаульцы почтили память погибших воинов минутой молчания.

«В России 22 июня — День памяти и скорби. Он еще раз напоминает всем, как важно хранить мир, который так тяжело достался нашим предкам, как дороги нам наши близкие и родные», — отметил региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» по Республике Башкортостан Александр Юдин.