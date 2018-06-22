Фото: Айбулат Акбутин Башкирия в федеральных СМИ: зачем башкиры взялись за лук, пирожки под ветконтролем, Face уходит в армию Фото: Айбулат Акбутин

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия вошла в десятку лидеров по долевому строительству в стране. Прирост дольщиков в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 37,7 процента.

В лидерах по долевому строительству. «Башкирия и Татарстан вошли в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Прирост дольщиков составил 37,7% и 33,2% соответственно». Об этом сообщает сайт «Реальное время». По данным Росстата, за январь — май 2018 года в Башкирии зарегистрировано 7916 договоров. По этому показателю республика оказалась на восьмом месте, говорится в сообщении со ссылкой на Единый реестр застройщиков.

В Татарстане ДДУ чуть меньше — за пять месяцев их количество достигло 7216 единиц. Регион занял девятую строчку. В первой тройке — Москва, Московская область и Санкт-Петербург, добавили на сайте.

Обманутые дольщики. В продолжение этой темы телеканал 360tv.ru. информирует, что в Уфе дольщиков обманули на несколько миллионов рублей. Как сообщается на телеканале, «в столице Башкирии против жилищно‐строительного кооператива возбуждено уголовное дело. Руководство ЖСК «Жилой дом № 41/1 на улице Гурьевской» продавало квартиры в еще строящемся доме возле ТЦ «Иремель». Однако фирма не являлась застройщиком объекта, не имела прав и разрешения на земельный участок, — отмечается в материале. — За два года бизнесмены получили от граждан более 3,5 млн рублей».

После проверки прокурора Кировского района Уфы возбуждено уголовное дело по статье «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

Пирожки под ветконтролем. Как сообщает INTERFAX.RU, некоторые виды готовой продукции, прошедшие тепловую обработку, не будут подлежать электронной ветеринарной сертификации в России. Но ветеринарный контроль за ними сохранится. Об этом в четверг в Уфе заявил замруководителя Россельхознадзора Николай Власов на рабочей встрече по вопросам внедрения в стране электронной ветсертификации.

«Мы сделаем сейчас это изъятие: продукция, которая прошла нагревание, в которой менее 50% продукции животного происхождения, не будет подлежать электронной сертификации, — сказал он. — Это пицца, пирожки, булочки с мясной начинкой, макароны с небольшим количеством мяса. Это выводится из-под действия электронной сертификации, но не выводится из-под действия ветеринарного контроля», — пояснил Власов.

Комментируя предложения об очередном переносе срока введения электронной ветсертификации, Власов заявил: «Если говорить о той продукции, которая подлежала ветеринарной сертификации, то перенос срока на июль 2019 года — это неправда, никто не собирается переносить ничего. Это значит, что весь сырьевой сектор, все сырое мясо, рыба, яйца и молоко будут полностью переведены на электронную сертификацию с 1 июля 2018 года».

Башкиры взялись за лук. В Абзелиловском районе Башкирии впервые состоялись «Игры кочевников», пишет «Российская газета. Они включали в себя соревнования по стрельбе, национальной борьбе куреш, бои с мешками и древнюю игру «Ылак».

Как отмечается, «башкиры, как мужчины, так и женщины, сызмальства умели стрелять из лука. Это было частью их повседневной жизни». Поэтому неудивительно, что в программе «Игр кочевников» доминировала именно эта дисциплина. Турниры подразделялись по видам стрельбы: киргизская, венгерская, турецкая и даже корейская. Как пояснили знатоки, различие состоит в дальности и размерах мишени, а также в длине стрел. Особенно зрелищными выдались состязания женщин. Азарт участников передался и болельщикам, их собралось 4,5 тысячи, говорится в издании. «Я ни разу до этого не видела ничего подобного, до чего интересный национальный колорит, веселые гулянья, — не скрывает восторга Яна Кубаева из Пензы. — Я в Башкирии в четвертый раз. Побывав впервые, уже поняла: это мое, родное».

Всеобщее внимание привлекла к себе игра «Ылак». «Участники, передвигаясь на конях, должны отнимать друг у друга тушу козла и забросить ее в ворота», — пояснили в «РГ» суть игры. Конники были настолько умелыми и ловкими, что долгое время оставалось неясным, кому достанется победа. В результате выиграла команда из Баймака.

Организаторы рассказали изданию, что на этой игре «провели отбор будущих участников III Всемирных игр кочевников, которые пройдут со 2 по 9 сентября 2018 года в Киргизии». Также было решено проводить «Игры кочевников» ежегодно.

Сошли с путей. О том, что в Башкирии сошли с путей вагоны с медной рудой, рассказали телеканалы РЕН ТВ и НТВ. Четыре вагона, груженные медной рудой, сошли с рельсов в городе Сибае. Как отмечается в сюжетах, «сход вагонов из состава в 10 вагонов произошел на нерегулируемом переезде. Пострадавших в результате инцидента нет. ЧП не повлияло на график движения поездов. Причины произошедшего выясняются».

Просто крыши снесло.Тем временем в российских регионах устраняют последствия урагана. Об этом информировали Первый и Пятый телеканалы.

«В Башкирии из-за непогоды сорвало кровлю с нескольких жилых домов. Повреждены около десятка автомобилей. Пострадали и социальные объекты. В селе Калтасы со здания центральной районной больницы сорвало шиферную кровлю с перехода между хирургическим и приемным отделениями на площади 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — говорится на Пятом канале. Сообщается также, что в Петербурге из-за сильного ветра не выдержала крыша станции метро. В результате «пассажиры просто не могли выйти из подземки».

Первый канал добавляет, что «на Алтае смерч пронесся совсем близко от жилых домов, разрушив хозпостройки и переломав деревья в ближайшей роще. В Башкирии ветром сорваны крыши с нескольких зданий, включая больницу. В Нефтекамске упавший шифер повредил автомобили на улице. Шторм пронесся по Вологодской и Ульяновской области, Удмуртии и Чувашии».

Рэпер Face уходит в армию. Этой важной новостью поделились в ТАСС. Как информирует агентство, российский рэп-исполнитель из Уфы Иван Дремин, известный как Face, заявил, что уходит в армию. В своем Twitter он написал: «Ухожу в армию, увидимся через год». В комментариях под записью размещена фотография, вероятно, с прохождения рэпером призывной комиссии.

«21-летний исполнитель родом из Уфы получил широкую известность в 2017 году, после публикации "ВКонтакте" его альбома No Love и нескольких видеоклипов», — напомнили в ТАСС.