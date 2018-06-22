В Башкирии чествуют лучших выпускников школ

Фото: информационно-аналитический отдел администрации Мелеузовского района



Фото: информационно-аналитический отдел администрации Мелеузовского района

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в городах и сельских населенных пунктах чествуют лучших выпускников школ. В Мелеузе на традиционный Бал медалистов в Городской дворец культуры пригласили не только отличников учебы, но и победителей различных смотров и состязаний.

В 2018 году 11 класс успешно окончили 342 учащихся города и района, из них 71 отмечены медалями особого образца. Среди достижений выпускников – победы в муниципальных, республиканских, региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах, участие в общественной жизни, сообщили в информационно-аналитическом отделе Мелеузовского района.

Поздравили выпускников со знаменательным событием в их жизни глава администрации района Рустэм Шамсутдинов и депутат Госсобрания РБ Тагир Гизатуллин.

«Эти награды – показатель работы не только выпускников, но также их педагогов и родителей. Пусть для каждого из вас медаль станет первым шагом в дальнейшем профессиональном развитии. Желаю каждому успехов в поступлении в выбранные учебные заведения, новых целей и их достижения», – обратился к выпускникам Тагир Гизатуллин.

Завершилось мероприятие концертной программой.