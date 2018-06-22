Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.78 ↑

EUR 73.68 ↓

22 июня Пятница

Уфа   °

В Башкирии чествуют лучших выпускников школ

ОБЩЕСТВО
Фото: информационно-аналитический отдел администрации Мелеузовского района

Фото: информационно-аналитический отдел администрации Мелеузовского района

УФА, 22 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в городах и сельских населенных пунктах чествуют лучших выпускников школ. В Мелеузе на традиционный Бал медалистов в Городской дворец культуры пригласили не только отличников учебы, но и победителей различных смотров и состязаний.

В 2018 году 11 класс успешно окончили 342 учащихся города и района, из них 71 отмечены медалями особого образца. Среди достижений выпускников – победы в муниципальных, республиканских, региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах, участие в общественной жизни, сообщили в информационно-аналитическом отделе Мелеузовского района.

Поздравили выпускников со знаменательным событием в их жизни глава администрации района Рустэм Шамсутдинов и депутат Госсобрания РБ Тагир Гизатуллин.

«Эти награды – показатель работы не только выпускников, но также их педагогов и родителей. Пусть для каждого из вас медаль станет первым шагом в дальнейшем профессиональном развитии. Желаю каждому успехов в поступлении в выбранные учебные заведения, новых целей и их достижения», – обратился к выпускникам Тагир Гизатуллин.

Завершилось мероприятие концертной программой.

Теги: образование, выпускные вечера, бал медалистов
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии скончалась больная девочка, брошенная родными и приемными родителями
В Башкирии скончалась маленькая подопечная Благотворительного фонда «Наши дети». О девочке со сложной судьбой мы писали ранее. Лиана родилась с синдро
В Уфе из окна здания судебных приставов выпрыгнул должник по алиментам - в Управлении ФССП по РБ прокомментировали инцидент
В Уфе, в здании Управления ФССП по РБ на улице Цюрупы, днем 20 июня случилось чрезвычайное происшествие. По имеющимся данным, мужчина выпрыгнул из окна
Где в Уфе на следующей неделе отключат воду - «Уфаводоканал»
Предприятие «Уфаводоканал» сообщило график отключения горячей и холодной воды в уфимских домах на следующей неделе. 25 июня в Калининском и Орджоники
В Башкирии дачник снял на видео колибри
Необычную для Башкирии птицу снял на видео в Кумертау дачник. Житель Башкирии заметил на местности порхающую самую маленькую птицу в мире и включил камер
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть