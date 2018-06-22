Фото: ИА «Башинформ» Роструд разрешает сотрудникам делать перерывы в работе в жару Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В жаркую погоду работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальную температуру на рабочем месте. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Роструд.

В Роструде предлагают активнее задействовать кондиционеры, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе.Продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиНом, отметили в ведомстве.

«Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», — говорится в сообщении.

Для сотрудников, чья работа связана со значительными физическими нагрузками, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низких температур (26,5 градуса — 27,5 градуса).