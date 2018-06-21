Фото: пресс-служба МВД В Башкирии ветераны и полицейские приняли участие во всероссийской акции «Завтра была война» Фото: пресс-служба МВД

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Накануне Дня памяти и скорби в Уфе в парке Победы прошли мероприятия, посвященные этой трагической дате. Вечером к Вечному огню мемориального комплекса Победы в Великой Отечественной войне пришли почтить память павших в войне ветераны органов внутренних дел, руководство МВД по Республике Башкортостан и Управления МВД России по городу Уфе. К ним присоединились представители общественных советов Министерства и уфимской полиции.

В памятной церемонии приняли участие Министр внутренних дел по РБ генерал-майор полиции Роман Деев, заместители министра генерал-майор юстиции Виктор Михайлов и генерал-майор внутренней службы Евгений Полтавец, председатель Совета ветеранов МВД по РБ генерал-майор милиции Винер Газеев, председатель Общественного совета при МВД по РБ Айрат Халиков и члены совета Наиль Ишмуратов и Салават Рахматуллин.

В торжественном строю у Вечного огня стояли ветераны органов внутренних дел, и руководители всех служб и подразделений ведомства, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Органы внутренних дел Башкортостана внесли достойнный вклад в Великую Победу. К началу Великой Отечественной войны личные состав НКВД БАССР насчитывал 3085 сотрудников, более половины из них ушли на фронт. С 1941 по 1945 год на полях сражений погиби и пропали без вести 175 стражей порядка из Башкирии. После минуты молчания под реквием в исполнении Оркестра МВД по Республике Башкортостан сотрудники полиции вместе с ветеранами и общественниками зажгли свечи памяти и возложили цветы к вечному огню, отдавая дань памяти жертвам войны.