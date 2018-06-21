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21 июня Четверг

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В Башкирии активисты ОНФ проверили качество оказания медпомощи в сельской местности

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ОНФ

В Башкирии активисты ОНФ проверили качество оказания медпомощи в сельской местности Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане в рамках реализации проекта «Народная оценка качества» провели мониторинг качества и доступности оказания медицинской помощи в сельской местности. Общественники проверили более 50 фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью до двух тысяч человек в 10 муниципальных районах региона.

Инспекция показала, что главной проблемой многих ФАПов является состояние зданий, сообщили в региональном штабе ОНФ. Помещения старые, требующие капитального ремонта, нет воды и канализации, туалеты расположены во дворе. Основная масса сельских медучреждений не соответствует требованиям доступности для маломобильных граждан. Часто фельдшерско-акушерские пункты находятся под одной крышей с жилыми помещениями, школой, почтой.

«Также в фельдшерско-акушерских пунктах региона остро стоит кадровый вопрос, — отметила член Центрального штаба Народного фронта, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Эльвира Аиткулова. — Почти каждый второй медработник находится в предпенсионном возрасте. Обновление кадров идет очень сложно, молодежь едет в село неохотно. Зарплаты у молодых специалистов маленькие, усугубляет положение отсутствие жилья для медперсонала во многих селах. Безусловно, подспорьем стала программа «Земский фельдшер».

Работа скорой помощи в большинстве случаев нареканий со стороны местного населения не вызвала. Лишь в некоторых селах бригаду приходится ждать по 30-40 мин. Порой до пациента бывает сложно доехать из-за плохих дорог. С такой проблемой общественники столкнулись в селе Бейкеево Кушнаренковского района. Населенный пункт расположен в 30 км от районной больницы, 20 из них — грунтовая дорога, по которой в дождь невозможно проехать, а зимой ее чистят крайне редко. Похожая ситуация в Карача-Елгинской амбулатории.

В качестве положительного примера активисты Народного фронта отметили сотрудничество с городскими больницами, которое налажено в пограничных с другими регионами районах. Так, например, пострадавших на трассе М5 в Иглинском районе транспортируют в Ашинскую городскую больницу Челябинской области.

Опрос жителей показал, что большинство из них удовлетворено качеством и доступностью медицинской помощи на селе.

«Медработники наравне с педагогами являются одними из самых уважаемых людей в сельской местности, — подчеркнула Эльвира Аиткулова. — Многим они не раз спасали не только здоровье, но и жизнь. Были случаи, когда именно протесты населения не позволили оптимизировать и закрыть фельдшерско-акушерские пункты».

Все данные, полученные в ходе мониторинга, занесены на интерактивную «Карту доступности медпомощи», где визуализирована информация о ситуации со здравоохранением в каждом регионе страны.

В послании президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 г. президент страны, лидер ОНФ Владимир Путин отметил, что в населенных пунктах с численностью от 100 до двух тысяч человек в течение 2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Также Владимир Путин попросил активистов Народного фронта вести мониторинг ситуации на местах, поддерживая тесный контакт с гражданами.

Теги: ОНФ, медпомощь
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