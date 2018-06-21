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21 июня Четверг

Уфа   °

Фотофакт: лось пришел на подкормку к фотоловушке

ОБЩЕСТВО
Фото: Минэкологии РБ

Фотофакт: лось пришел на подкормку к фотоловушке Фото: Минэкологии РБ

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Дирекция по особо охраняемым природным территориям РБ поделилась видео, записанным фотоловушкой в одном из парков. В Минэкологии РБ напомнили, что во всех природных парках и заказниках установлены специальные «столовые» для диких животных. Независимо от времени года здесь всегда есть чем полакомиться — соль, веточный корм, корнеплоды, крупы.

«В объективы фотоловушек то и дело попадаются лоси, кабаны, косули. Надо отметить, что наличие видеофиксации дисциплинирует людей. С установкой камер браконьеров в природных парках стало меньше», — отметил руководитель Дирекции по ООПТ РБ Марат Хасанов.

Теги: лоси, кормушки, фотоловушки
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