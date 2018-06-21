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21 июня Четверг

Уфа   °

На приеме граждан Рустэм Хамитов обсудил с жителями республики развитие территорий и поддержку пчеловодства

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан. Руководитель региона обсудил с жителями республики вопросы сельского хозяйства, строительства, развития инфраструктуры и территорий.

Так, житель Миякинского района, глава КФХ Ильдус Гумеров рассказал руководителю региона о перспективных проектах в области пчеловодства. В частности, он предложил создать в юго-западной части республики отраслевой музей, пчеловодческое хозяйство с домиками для отдыха и использованием возможностей апитерапии, а также включить в программу Международного конгресса по пчеловодству «Апимондия-2021» посещение миякинских пасек.

Жительница Аургазинского района Тамара Карамзина, ранее возглавлявшая Меселинский сельсовет, обратилась к Главе республики с просьбой оказать содействие в газификации деревень Каменка, Сосновка, Дадановка. Соответствующий проект был разработан ещё в 2015 году, теперь требуется финансирование из республиканского бюджета.

С жителем Уфы Владимиром Гуськовым Рустэм Хамитов обсудил ситуацию по жилому комплексу «Миловский парк», варианты решения имеющихся вопросов, предполагаемые сроки ввода жилья, а также развитие транспортной инфраструктуры микрорайона.

Жительница Белебея, заслуженный врач РБ Венера Хусаинова попросила руководителя республики принять меры для завершения капитального ремонта родильного отделения Белебеевской центральной районной больницы.

По итогам приёма Правительству РБ, республиканским министерствам и ведомствам, а также главам муниципалитетов даны соответствующие поручения.

Теги: глава рб, пчеловодство, строительство, инфраструктура
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