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21 июня Четверг

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В Башкирии официально разрешили заниматься народной медициной

ОБЩЕСТВО
Фото: Depositphotos.com

В Башкирии официально разрешили заниматься народной медициной Фото: Depositphotos.com

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Минздраве Башкирии утвержден порядок выдачи разрешения на занятие народной медициной. Согласно документу, оно выдается сроком на пять лет, по истечении этого периода разрешение можно продлить. При этом целительством можно будет заниматься только на территории региона. Врачеватели, приехавшие из других субъектов РФ, заниматься своей деятельностью в республике не смогут. Их разрешения, выданные им за пределами РБ, здесь являются недействительными.

Чтобы получить разрешение, необходимо заполнить заявление, приложив к нему копии документов,  подтверждающих медицинское образование (если таковое имеется), копию лицензии на осуществление медицинской деятельности (в случае, если оно есть) и представление от медицинской профессиональной некоммерческой или медицинской организации.

Если гражданин хочет врачевать, но у него нет специального медицинского образования, он должен будет вести деятельность под контролем врача. Для этого он может заключить договор  с медицинскими организациями, с врачами, занимающимися частной медицинской практикой.

Необходимым условием оказания помощи лицом, получившим разрешение, является письменное добровольное согласие человека, который обратился за помощью к народному целителю.

Кроме того, врачевателям запрещено проводить сеансы массового целительства. С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Теги: здравоохранение, народные целители
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