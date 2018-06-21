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21 июня Четверг

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Студентка вуза из Башкирии стала призером международной олимпиады

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба СИ БашГУ

Фото: пресс-служба СИ БашГУ

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Прошел второй, заключительный тур Открытой международной студенческой интернет-олимпиады. По его итогам бронзовым призером в дисциплине «Экология» стала студентка Сибайского института Башкирского государственного университета Александра Куприянова. Руководитель подготовленной ею работы — заведующая кафедрой  экологии института,  кандидат биологических наук Гульсина Ягафарова.

Операторами проведения олимпиады выступили Научно-исследовательский институт мониторинга качества образования и Национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования.

Второй тур проводился в форме компьютерного онлайн-тестирования в 36 базовых вузах. Продолжительность тестирования по всем дисциплинам составляла 180 минут. Во втором туре интернет-олимпиады приняли участие 3202 студента из 209 вузов и филиалов вузов Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана.

«Александра Куприянова  является старостой группы, активно участвует в общественной, культурной жизни вуза, после окончания Сибайского института  она собирается продолжить учебу в магистратуре», — сообщили в пресс-службе вуза.
  

Теги: образование, студенческая олимпиада
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