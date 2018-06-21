Фото: Олег Яровиков Активность клещей в Башкирии несколько снизилась Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Этим летом активность клещей в Башкирии несколько снизилась. Так, по данным регионального Роспотребнадзора, за неделю в медицинские организации республики по поводу присасывания клещей обратились менее 700 человек. Всего с начала года к медикам обратились 5748 человек, что ниже аналогичного периода прошлого года на 17,8% (в 2017 году — 6993).

В ведомстве рассказали, что специалистами Роспотребнадзора проводится разъяснительная работа с населением о мерах профилактики. Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.

Адреса лабораторий для проведения исследования клещей и информационные памятки для населения о правилах индивидуальной защиты при посещении лесных массивов размещены на сайте Управления Роспотребнадзора. Ситуация остается на контроле.