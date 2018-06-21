В выходные в Башкирию придет жара с небольшими дождями
В выходные в Башкирию придет жара с небольшими дождями Фото: Ксения Калинина
УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В ближайшие выходные жителей Башкирии ждет по-настоящему летнее тепло. По данным синоптиков Башгидрометцентра, в субботу, 23 июня, местами на территории республики ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью 7-12 градусов, днем потеплеет до +23,+28.
В Уфе также ожидается облачная погода. Столбики термометров днем достигнут +25 градусов. На следующий день, 24 июня, существенно характер погоды не изменится. Однако осадков в столице региона не ожидается: температура воздуха ночью +14,+16, днем — 22-25 градусов.