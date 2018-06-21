Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.61 ↓

EUR 73.61 ↑

21 июня Четверг

Уфа   °

В выходные в Башкирию придет жара с небольшими дождями

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В выходные в Башкирию придет жара с небольшими дождями Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В ближайшие выходные жителей Башкирии ждет по-настоящему летнее тепло. По данным синоптиков Башгидрометцентра, в субботу, 23 июня, местами на территории республики ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью 7-12 градусов, днем потеплеет до +23,+28.

В Уфе также ожидается облачная погода. Столбики термометров днем достигнут +25 градусов. На следующий день, 24 июня, существенно характер погоды не изменится. Однако осадков в столице региона не ожидается: температура воздуха ночью +14,+16, днем — 22-25 градусов.

Теги: прогноз погоды, Башкирия, Уфа
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Башкирии ждет самый длинный день в году: сколько часов он продлится
Самый длинный световой день в году и самая короткая ночь ожидают жителей Башкирии 21 июня. В этот день в 15.06 наступит летнее солнцестояние. Самый дл
В Уфе волонтеры помогли 87-летней бабушке, которая страдает от пьяных выходок сына
В Уфе волонтеры одними из первых отозвались на просьбу неравнодушных соседей помочь 87-летней бабушке, которая страдает от пьяных выходок собственного сы
Средняя зарплата в Башкирии превысила 32 тысячи рублей
В Башкортостане среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций достигла в апреле 32 086,9 рубля. Это на 9,8 процента больше, чем в а
Штормовое предупреждение: в Башкирии прогнозируются грозы, град и сильный ветер
Главное управление МЧС РФ по Башкортостану информирует, что вечером 20 июня и в первой половине ночи 21 июня по республике ожидаются шквалистое усиление
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть