В Башкирии скончалась больная девочка, брошенная родными и приемными родителями

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии скончалась маленькая подопечная Благотворительного фонда «Наши дети». О девочке со сложной судьбой мы писали ранее.

Лиана родилась с синдромом Дауна, уже в роддоме от нее отказалась мама. Через некоторое время малышку взяли в семью приемные родители, и всё должно было быть замечательно, но пришла новая беда. У нее была диагностирована тяжелая форма миелобластного лейкоза, которая усугублялась ослабленным здоровьем на фоне уже имеющегося диагноза. Новые родители не смогли справиться с таким жизненным поворотом, привезли в больницу на химиотерапию и оставили там, отказавшись от ребенка.

В отделении онкогематологии за девочкой ухаживали няни фонда «Наши дети» и фонда «Потерь нет». Врачи прогнозировали Лиане выздоровление уже через несколько месяцев лечения. Но болезнь оказалась сильнее, она не дожила и до двух лет.

«Как и большинство «солнечных» детей, Лиана была очень ласковой девочкой, тянулась к людям, — вспоминают о ней в фонде. — Страшно представить, какими тяжелыми были бы ее последние дни и часы, если бы рядом не было ни одного человека. Мы благодарим всех тех, кто помогал оплачивать работу нянь для Лианы. Благодаря вам девочка была окружена заботой до последнего дня».