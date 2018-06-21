Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.61 ↓

EUR 73.61 ↑

21 июня Четверг

Уфа   °

В Башкирии скончалась больная девочка, брошенная родными и приемными родителями

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии скончалась маленькая подопечная Благотворительного фонда «Наши дети». О девочке со сложной судьбой мы писали ранее.

Лиана родилась с синдромом Дауна, уже в роддоме от нее отказалась мама. Через некоторое время малышку взяли в семью приемные родители, и всё должно было быть замечательно, но пришла новая беда. У нее была диагностирована тяжелая форма миелобластного лейкоза, которая усугублялась ослабленным здоровьем на фоне уже имеющегося диагноза. Новые родители не смогли справиться с таким жизненным поворотом, привезли в больницу на химиотерапию и оставили там, отказавшись от ребенка.

В отделении онкогематологии за девочкой ухаживали няни фонда «Наши дети» и фонда «Потерь нет». Врачи прогнозировали Лиане выздоровление уже через несколько месяцев лечения. Но болезнь оказалась сильнее, она не дожила и до двух лет.

«Как и большинство «солнечных» детей, Лиана была очень ласковой девочкой, тянулась к людям, — вспоминают о ней в фонде. — Страшно представить, какими тяжелыми были бы ее последние дни и часы, если бы рядом не было ни одного человека. Мы благодарим всех тех, кто помогал оплачивать работу нянь для Лианы. Благодаря вам девочка была окружена заботой до последнего дня».

Теги: дети-отказники, больничные дети
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жителей Башкирии ждет самый длинный день в году: сколько часов он продлится
Самый длинный световой день в году и самая короткая ночь ожидают жителей Башкирии 21 июня. В этот день в 15.06 наступит летнее солнцестояние. Самый дл
В Уфе волонтеры помогли 87-летней бабушке, которая страдает от пьяных выходок сына
В Уфе волонтеры одними из первых отозвались на просьбу неравнодушных соседей помочь 87-летней бабушке, которая страдает от пьяных выходок собственного сы
Средняя зарплата в Башкирии превысила 32 тысячи рублей
В Башкортостане среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций достигла в апреле 32 086,9 рубля. Это на 9,8 процента больше, чем в а
Штормовое предупреждение: в Башкирии прогнозируются грозы, град и сильный ветер
Главное управление МЧС РФ по Башкортостану информирует, что вечером 20 июня и в первой половине ночи 21 июня по республике ожидаются шквалистое усиление
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть