Фото: ru.wikipedia.org В УГНТУ начался прием документов для поступления в ВУЗ Фото: ru.wikipedia.org

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Приемная комиссия Уфимского государственного нефтяного технического университета начала работу. Совсем скоро вчерашние школьники, получив на руки аттестаты о среднем образовании, заполнят коридоры и аудитории университета, и приемная кампания развернется в полном масштабе. Популярность УГНТУ среди абитуриентов год от года растет, и это вполне оправдано. За прошедший период наш университет упрочил лидерские позиции, как в национальных, так и международных рейтингах. По версии агентств RAEX (Эксперт РА) и «Интерфакс», УГНТУ на протяжении последних лет входит в Топ-100 лучших вузов России, занимает 10 место среди вузов Приволжского федерального округа и лидирующие позиции среди вузов Республики Башкортостан. Признанием успехов УГНТУ стало его вхождение в рейтинг лучших университетов БРИКС и в Топ-200 лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии. Это является еще одним подтверждением конкурентных преимуществ университета на пути к глобальному лидерству в области технического образования.

Уфимский государственный нефтяной технический университет имеет статус «Опорный университет России» и является опорным вузом ПАО «Газпром». Неустанная работа по совершенствованию и модернизации научной и образовательной деятельности позволяет университету на равных конкурировать с ведущими вузами Российской Федерации.

Выпускники УГНТУ традиционно являются высоко востребованными специалистами на рынке труда. Они работают не только в России, в странах ближнего зарубежья, но и на всех континентах мира — от США до Австралии. Так, например, по результатам мониторинга трудоустройства выпускников, проведенного Министерством образования и науки РФ, университет стал лидером по показателям трудоустройства и зарплате выпускников в Башкортостане.

Сотрудники приемной комиссии университета ответственно и профессионально подготовились к приемной кампании. Вся информация, необходимая абитуриентам и их родителям, находится в открытом доступе. Ход проведения кампании от момента подачи заявлений до списка поступивших можно отслеживать на сайте Приемной комиссии.

Документы, необходимые для поступления в УГНТУ, независимо от выбранных программ бакалавриата, специалитета или магистратуры, можно подать лично, представить через доверенное лицо, прислать по почте, направить по электронной почте (после онлайн-регистрации на сайте http://pk.rusoil.net)в приемную комиссию головного вуза или в филиалы УГНТУ.