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21 июня Четверг

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Сотрудники Минэкологии и районной прокуратуры Башкирии обнаружили нарушения в детском лагере «Калинка»

ОБЩЕСТВО
Фото: ecology.bashkortostan.ru

Сотрудники Минэкологии и районной прокуратуры Башкирии обнаружили нарушения в детском лагере «Калинка» Фото: ecology.bashkortostan.ru

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Туймазинская межрайонная прокуратура с участием главного специалиста местного управления Минэкологии Башкирии организовали проверку загородного детского образовательно-оздоровительного лагеря «Калинка». Объект осуществляет деятельность на особо охраняемой природной территории Природного парка «Кандры-Куль».

По информации пресс-службы Министерства природопользования и экологии РБ, на территории лагеря сотрудники ведомств выявили несанкционированное размещение твердых коммунальных отходов возле контейнерной площадки. Кроме того, возле этой площадки сотрудники лагеря сложили распиленные деревья и сучья, что является нарушением федерального законодательства.

Выяснилось, что на территории «Калинки» выкопана траншея глубиной 0,4-0,5 м для проведения электрической линии. С Дирекцией по особо охраняемым природным территориям РБ вопросы по данной деятельности своевременно не были согласованы. Этот факт также является нарушением режима особо охраняемой территории Природного парка «Кандры-Куль».

«В данный момент материалы находятся на рассмотрении в прокуратуре», — сообщили в министерстве.

Теги: Минэкологии РБ, детский отдых
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