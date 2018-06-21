В ООО «Газпром трансгаз Уфа» выявили лучших работников

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УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» завершился смотр-конкурс на звание «Лучший по профессии». В этом году в фестивале приняли участие 67 работников предприятия — представители семи рабочих профессий: слесари-ремонтники, операторы газораспределительных станций, монтеры по защите подземных трубопроводов от коррозии, наполнители баллонов, машинисты технологических компрессоров и трубоукладчиков, кабельщики-спайщики (связи), а также специалисты по метрологии. Каждый конкурсант должен был справиться с теоретическими заданиями и подтвердить свои знания практическими навыками.

Операторы ГРС проходили практический этап на действующем макете станции, оснащенном современными технологическим оборудованием и системами автоматического управления. На сегодняшний день телемеханизированы 98% ГРС Общества, данные о режимах их работы передаются в диспетчерские филиалов «Газпром трансгаз Уфа». Высокий уровень автоматизации предъявляет жесткие требования к персоналу, обслуживающему работу станций.

Сценарий практического задания для наполнителей баллонов, которые соревновались на базе АГНКС Стерлитамакского филиала, включал в себя возможные экстренные ситуации: от нарушения технологии заправки автомобилей до возникновения возгорания на станции. Выяснилось, что наполнители баллонов готовы грамотно действовать в любых обстоятельствах, показывая максимальную бдительность.

Машинисты трубоукладчика соревновались на базе одного из ключевых подразделений предприятия – Управления аварийно-восстановительных работ. После теоретической части, которая состояла из 50 вопросов, рабочие только провести по заданному маршруту трубоукладчик, преодолевая препятствия, но и установить соединительный «тройник» между двух труб. Причем надо было не просто сделать это на скорость, но и оставить как можно меньший зазор в местах стыковки. Конкурсанты легко справлялись с огромной машиной. Речь шла о миллиметрах, которые в конечном итоге и определили победителя в практической части, который так ювелирно установил «тройник», что жюри оставалось только удивиться глазомеру мастера.

— Уровень подготовленности конкурсантов растет из года в год. Фестиваль собирает действительно сильнейших, — считает главный инженер ООО «Газпром трансгаз Уфа» Рустем Усманов. — Сегодня это настоящая битва компетенций. Разрыв между обладателями первого и второго мест порой составляет один-два балла. Это очень показательно.

— На конкурсе все больше молодых лиц, — отмечает заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Уфа» Дмитрий Пономарев. — Если раньше на площадках смотра встречались больше ветераны отрасли, то сейчас смело соревнуется молодежь. 13 из 24 призеров в этом году — работники до 35 лет. Значит, в правильном направлении двигаемся, растим достойный кадровый резерв. Любой работник предприятия, будь он рабочим или инженером, может рассчитывать на то, что его работа будет оценена по достоинству.

Победители конкурса достойно представят предприятие и Республику Башкортостан на отраслевом фестивале труда ПАО «Газпром», который пройдет в Тамбовской области в сентябре.

Победители конкурса профессионального мастерства ООО «Газпром трансгаз Уфа» – 2018

«Лучший машинист технологических компрессоров» — Камиль Гумеров (Полянское ЛПУМГ)

«Лучший слесарь-ремонтник (ГКС)» — Александр Кудряшов (Дюртюлинское ЛПУМГ)

«Лучший машинист трубоукладчика» — Наиль Шамилов (Ургалинское ЛПУМГ)

«Лучший монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» — Марат Валиев (Аркауловское ЛПУМГ)

«Лучший оператор ГРС» — Дим Масалимов (Сибайское ЛПУМГ)

«Лучший наполнитель баллонов (АГНКС)» — Тимур Шайхисламов (Кармаскалинское ЛПУМГ)

«Лучший кабельщик-спайщик» — Владимир Степанов (Управление связи)

«Лучший специалист по метрологии» — Азат Галлямов (Инженерно-технический центр).