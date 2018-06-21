В МЧС по Башкирии рассказали, чем опасен тополиный пух

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Начался период цветения тополей и как следствие — образование тополиного пуха. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ проинформировали, что он приносит населению и оперативным службам немало хлопот.

«Обилие тополиного пуха в летние дни — благодатная «пища» для пожара. Этот легковоспламеняющийся природный материал вспыхивает от любой искры. Он скапливается во дворах, возле строений, стоянок автотранспорта. Его возгорание может добраться до зданий и сооружений», — сообщили в ведомстве.

При сильном ветре пух легко поднимается, забивается во всевозможные щели лоджий и балконов многоэтажных домов. Непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ могут моментально привести к пожару.

Чтобы тополиный пух не стал источником пожара, следует придерживаться определенных правил: