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21 июня Четверг

Уфа   °

Депутаты Госсобрания Башкирии возложили венки к обелиску башкирским воинам в Дрездене

ОБЩЕСТВО
Фото: http://gsrb.ru/ru

Фото: http://gsrb.ru/ru

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Делегация депутатов Государственного Собрания — Курултая Башкортостана во главе с Председателем парламента Константином Толкачевым в сопровождении членов Саксонского Ландтага посетила в Дрездене памятный обелиск башкирским воинам, участвовавшим в сражении в августе 1813 года, и возложила к нему венки. Мероприятие состоялось в рамках официального визита в Свободное государство Саксония.

«Приятно видеть, что в Германии уважительно и бережно относятся к тому, что связывает историю этой страны с Россией и нашей республикой, в частности. Накануне в Цайтхайне мы посетили мемориал, где похоронены советские солдаты, погибшие в лагере для военнопленных. Сегодня побывали у обелиска, созданного в память о событиях 1813 года. Русские, прусские и австрийские войска совместно освобождали тогда Дрезден от Наполеона, — прокомментировал Константин Толкачев. — Это два свидетельства двух масштабных войн, каждая из которых стала для нашей страны Отечественной. В одном случае мы выступали в качестве союзников с немецким народом, в другом — наоборот. Оба памятника служат нынешним поколениям предостережением от ошибок прошлого».
Делегация парламента Башкортостана также посетила Государственные художественные собрания Дрездена, Дворец-резиденцию и Галерею старых мастеров, приняла участие в Форуме будущего в замке Вакербарт. Официальный визит делегации Госсобрания в Саксонию завершается завтра. Перед отлетом парламентарии планируют ознакомиться с работой фирмы «АДЦ Нагано ГмбХ» и посетить музей-панораму «Дрезденский панометр».

﻿«Нынешний визит вносит значительный вклад в развитие отношений между региональными парламентами двух стран, — отметил Константин Толкачев. — Мы также видим большие перспективы расширения взаимодействия между Башкортостаном и Саксонией в области экономики, культуры, образования. В конце августа — начале сентября этого года запланирован визит в Башкортостан делегации Саксонского Ландтага. В ее состав войдут преимущественно члены Комитета по вопросам окружающей среды и сельского хозяйства, с которыми нам предстоит обсудить сотрудничество в аграрной сфере».

Теги: Госсобрание РБ, Саксония, официальный визит
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