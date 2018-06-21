В выходные в Уфе пройдет Фестиваль воздушных змеев «Летать легко!»
УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
24 июня в Уфе, в парке «Ватан», пройдет Фестиваль воздушных змеев «Летать легко!».
Посетителей праздника ждут захватывающее шоу с участием сотен удивительных воздушных змеев и концерт с участием городских коллективов. Будут работать интерактивные фото-зоны с красочными воздушными змеями, лентами, арт-объектами. Запланированы соревнования, конкурсы, мастер-классы по танцам, приготовлению вкусных сладостей, флоу-арту, а также Чемпионат воздушных змеев. В нем могут принять участие все желающие.
Начало в 15 часов.