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21 июня Четверг

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Журнал «Панорама Башкортостана»: Чья сила мягче?

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Журнал «Панорама Башкортостана»: Чья сила мягче? Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Июньский номер журнала «Панорама Башкортостана» содержит подборку актуальных статей, охватывающих экономические, социальные, политические стороны развития республики.

Номер открывается публикацией «Чья сила мягче?», посвященной разработке и использованию туристического бренда Башкортостана. В выпуске представлена также целая коллекция материалов, раскрывающих познавательно-туристический потенциал нашего региона и варианты его реального воплощения. Это статьи «Вперед, в прошлое!», «Пять вечеров», «В ставку хана — всей семьей».

Язык — главный фактор самоидентичности нации, то, что нас связывает с корнями. Эта тема раскрывается в статье «Законы Ньютона против глобализации».

Всем известно, что забот у муниципальных управленцев немало. Народ  оценивает их деятельность неоднозначно. Как именно, сделал анализ в статье «Не криком, а кликом» Наиль Аширов.

Одним из самых значимых экологических проектов последних лет в республике стал природный парк «Аслы-Куль», номинированный на водно-болотные угодья международного значения. Кроме него на особое внимание со стороны ученых, органов власти, общественности претендуют еще несколько уникальных объектов. О том, как идет работа в данном направлении, в статье «Кольцо жизни» рассказывает директор Уфимского института биологии УФИЦ РАН доктор биологических наук Василий Мартыненко.

Органы власти для субъектов малого и среднего предпринимательства создают максимально комфортные условия, предоставляя набор инструментов. Однако все ли предприниматели умеют ими пользоваться? Проблему изучил Эдуард Кускарбеков в статье «Возьми инструмент и делай!». Этот же автор проанализировал развитие адаптивного спорта в Башкортостане в статье «Своих не бросаем!».

Старейший внештатный автор журнала Фарит Вахитов подготовил очерк «Сыновья старого солдата».

  Предстоящему 100-летию Республики Башкортостан посвящена статья «Башкирская нефть».

  «Душа Урала. Сердце Евразии». Утвержденный недавно слоган официального бренда Башкортостана как нельзя лучше лег в канву Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии», прошедшего в Уфе в третий раз. В течение пяти вечеров на форуме работала Галина Салихова. Ее репортаж так и назван: «Пять вечеров». Автор привезла из командировки в Уфимский район также красочную зарисовку о развитии народного творчества «В Красном Яре были мы...».

  

Теги: Панорама Башкортостана
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