Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ На службу с собакой - росгвардейцам Башкирии помогают нести службу четвероногие напарники Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 21 июня, отмечается День кинологических подразделений МВД РФ. В настоящее время в органах внутренних дел России функционируют 320 кинологических групп и 188 центров кинологической службы. С помощью служебно-розыскных собак в стране ежегодно раскрываются тысячи преступлений.

Четвероногие напарники служат и с росгвардейцами Башкирии. В штате они не числятся, по документам проходят как «спецсредство», рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике. Тем не менее с помощью своего нечеловеческого обоняния, молниеносной реакции и абсолютной неподкупности они профессионально выполняют свою работу на страже порядка. В каждой кинологической паре особенные отношения, где плотно переплетаются служебное и личное.

Так, уже несколько лет несут службу вместе старший лейтенант Евгений и пес Люкс. Их история началась еще в 2011 году, когда резвый щенок переехал жить к тогда еще курсанту военного училища Евгению. Люкс прошел со своим наставником путь от курсанта до офицера Росгвардии. Неразлучные друзья и коллеги, они практически не расстаются — вместе в увольнение, вместе на службу, вместе в служебные командировки на Северный Кавказ.

Хорошее воспитание и постоянные тренировки дали свои плоды. На службе Люкс показывает лучшие результаты, является одной из самых титулованных собак в Приволжском округе войск национальной гвардии России. Раскрытых преступлений и задержанных преступников с применением Люкса не перечесть. Однажды, приступив к розыску пропавшей бабушки, Люкс сразу взял след и уверенно повел через лес к автомобильной трассе. Старушку, страдающую потерей памяти, оперативно нашли и вернули в дом престарелых, где она проживала.

Свободолюбивый и харизматичный Люкс, как признается Евгений, не любит спать в городской квартире. Уютной лежанке он предпочитает служебный вольер в специальном питомнике уфимского отряда спецназа Росгвардии имени генерал-майора М.М. Шаймуратова, чтобы утром встретить радостным лаем и вилянием хвоста наставника и друга.