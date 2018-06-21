Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Выпускной в трамвае, на острове и как триумф педагога; зачем инженеры из Уфы строят ладью Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

На этой неделе по всей стране пройдут выпускные вечера. В регионах прощание со школой отметят на Ленских столбах, в трамвае, на острове. По мнению учителя из Уфы, школьный выпускной должен проходить как триумф педагога.

Выпускной как триумф. С 23 июня по всей стране начнутся выпускные вечера в школах. «Российская газета» выяснила, как собираются отметить праздник в регионах. В частности, в некоторых якутских школах выпускники собираются добраться до природного парка Ленские столбы. В Екатеринбурге выпускники поедут кататься на трамвае до утра. «Это тоже традиция школы — не лимузины заказываем, а трамвай», — рассказали родители школьников. Оригинальный вариант проведения выпускного обнаружили в Лесосибирске Красноярского края. Как пишет издание, здесь предпринимательница арендовала остров на реке Ангара и устраивает обзорные экскурсии для туристов и школьные выпускные вечера.

На вопрос корреспондентов «РГ», каким хотите видеть выпускной вечер, мама одиннадцатиклассниц из села Ермолаево Куюргазинского района Башкирии ответила так: «Я надеюсь, что выпускной запомнится моим девочкам на всю жизнь. Для этого сейчас и стараюсь: пишу сценарий, занимаюсь организацией праздника. Мы решили не приглашать постороннего ведущего, дети сами попросили меня вести вечер».

Учитель из Уфы считает, что «выпускной должен проходить как триумф педагога, который довел их, всех таких разных, до этого школьного порога, за которым и начинается долгая, трудная, взрослая жизнь. Думаю, дети должны выразить свою благодарность учителям, родителям, тем, без кого не было бы этих шариков, лент, причесок, платьев и строгих костюмов».

Уфимские инженеры построят ладью. «К Международным Ганзейским дням, которые Псков будет принимать в июне 2019 года, на набережной реки Великой хотят установить один им символов праздника — ганзейскую ладью», — сообщает ИА REGNUM. Отмечается, что композицию — ладью с постаментом — будут изготавливать специалисты из Уфы. «В качестве материалов для ладьи уфимские инженеры предложили используемый сегодня во многих скульптурах и памятных знаках материал — стеклопластик. По своим характеристикам он довольно прочен и всепогоден», — отметили в пресс-службе Пскова.

В июне 2019 года в Пскове пройдут 39-е Международные Ганзейские дни — ежегодный фестиваль городов, входящих в Ганзейский союз Нового времени. Вчера, 20 июня в Германии стартовали 38-е Международные Ганзейские дни, там России официально передадут эстафету Ганзы, пояснили в агентстве.

Не то ОСАГО. Порядка 90% россиян исключают для себя возможность приобретения и использования поддельных страховых полисов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного холдингом «Ромир». Башкортостан оказался в числе регионов, где чаще всего автовладельцам предлагают купить подделку.

В ходе исследования изучались мнения 5,1 тысячи респондентов, из которых 3,8 тысячи проживают в так называемых «токсичных» регионах, отмеченных высокой активностью недобросовестных посредников в сфере страхования, и большой долей страхового мошенничества. «Большинство респондентов демонстрируют законопослушность и не намерены пользоваться услугами недобросовестных "представителей", "посредников", а также принимать участие в различных мошеннических схемах. 90% исключают для себя возможность их приобретения и использования», — говорится в исследовании. Отмечается, что всего лишь 5% респондентов предлагали принять участие в инсценировке страхового случая, чтобы обманным путем получить выплату от страховой компании. «11% респондентов сталкивались с предложением приобрести полис ОСАГО с рук по очень низкой цене. Чаще всего купить подделку предлагают автовладельцам Татарстана, Башкортостана и Челябинской области», — говорится в сообщении.

Как остановить «утечку мозгов». Власти Башкирии хотят оставить талантливых выпускников на малой родине, пишет газета «Комсомольская правда». «По данным Министерства образования России, за 2015-2016 годы из вузов Башкирии выпустились 32 тысячи молодых специалистов. В своем регионе работу нашли лишь 16 тысяч, еще 9 тысяч выпускников переехали в другие регионы», — рассказали в издании. Как выяснилось, в Башкирии молодым специалистам платят на 10 тысяч рублей меньше, чем в столицах и нефтяных округах Севера. В этом году с проблемой «утечки мозгов» начнут бороться со школьной скамьи, заверили в газете.

«В регионе началась работа по созданию единой системы выявления, сопровождения и развития молодых талантов. Подготовлен проект концепции. Документ нацелен на помощь в реализации потенциала детей и молодежи Башкирии в областях науки, искусства и спорта», — рассказали в Минобразования. По словам чиновников, главной идеей молодежной концепции станет сокращение оттока талантливых выпускников из республики. Это, в свою очередь, обеспечит экономику региона достойными кадрами.

Планируется создать систему предуниверсариев — специальные классы или школы, в которых подросткам будут преподавать дисциплины на более высоком уровне. «В предуниверсарии пустят тех, кто с самого детства решил работать в определенной сфере. По мнению властей, это поможет решить старую проблему «иду учиться в вуз только ради корочки». В Уфе предуниверсарии сформируют на базе школ-интернатов. Пока в программе участвуют БГПУ и УГНТУ, рассказали в «КП».

Неограниченные возможности. Скоро абитуриенты с инвалидностью смогут подавать документы на поступление в несколько вузов. Как уточняет «Парламентская газета», абитуриенты с инвалидностью смогут подавать документы в пять образовательных организаций на три специальности в каждой. Соответствующий закон рекомендовал одобрить Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

«Данный закон расширяет возможности людей с инвалидностью использовать особое право при поступлении в вузы», — пояснила первый зампред комитета, сенатор от Башкирии Лилия Гумерова. Действующее законодательство разрешает абитуриентам подавать документы в пять вузов на три специальности в каждый. При этом абитуриенты с инвалидностью, которые поступают в вуз по 10-процентной квоте, могут подать документы только по одной специальности в один в вуз. «Данный закон оставляет указанное ограничение только для тех, кто имеет особое право поступить в вуз без вступительных испытаний», — пояснила Гумерова.

Когда достроят набережную. «Аргументы недели» сообщили, что «строительство новой набережной Уфы затянулось. «Первую очередь объекта от Конгресс-холла до бассейна «Юность» сдали перед саммитами ШОС и БРИКС. Затем стройка превратилась в бесконечный процесс. Будущее «украшение города» облюбовали любители пьяного отдыха», — пишут в газете. 1 июня недострой посетил глава республики Рустэм Хамитов. Он сообщил, что «существует большая неудовлетворенность со стороны жителей Уфы в части содержания того, что уже построено», говорится в издании.

Сообщается, что общая протяжённость берегоукрепления составит 5 км, а инженерные сооружения защитят берег от паводка высотой до 12 метров. Проектом предусмотрены как сезонные, так и стационарные элементы на незатопляемых участках. У памятника Салавату Юлаеву будет расположен амфитеатр. В районе Телецентра может появиться канатный подъёмник.

«Такой многоуровневой набережной в стране больше нет, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Я был во многих городах, но везде это, как правило, обычное решение. А здесь объём, все интересно обыгрывается, получается совершенно другая картина. Это будет настоящее украшение города», — цитирует главу издание.

«Уфимцам обещано, что оборудованную набережную они получат к 100-летию республики, в 2019 году», - резюмировали в газете.