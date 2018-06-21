Фото: ИА «Башинформ» Где в Уфе на следующей неделе отключат воду - «Уфаводоканал» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» сообщило график отключения горячей и холодной воды в уфимских домах на следующей неделе.

25 июня в Калининском и Орджоникидзевском районах для проведения ремонтных работ с 10 до 20 часов будет отключена горячая и холодная вода по следующим адресам:

ул. Кольцевая, 134/1, 136/1, 138, 138/1, 140, 142, 142а, 142б, 144, 144а, 146, 146а, 148, 150, 152, 155, 157, 159, 161;

ул. Кремлевская, 25, 27, 31, 32, 34а, 36;

ул. Коммунаров, 15а;

ул. Черниковская, 19/2, 25/1, 35а, 37б.

В Ленинском районе 25 июня с 11 до 19 часов холодную воду отключат на ул. Коммунистическая, 19/1.

26 июня в Кировском районе Уфы с 10 до 24 часов планируется отключить воду у следующих потребителей:

ул. Менделеева, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 21а, 54;

ул. Карпинского, 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 2, 2а, 4, 4а, 4/5, 4б, 4в, 6;

ул. Белореченская, 1, 1/2, 3а, 3в, 7а, 9, 11, 13, 15, 2/1, 4, 4/1, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16;

ул. Бехтерева, 4, 6, 8/1, 10, 10а, 12;

ул. Коллективная, 3, 17, 17/1, 10, 10а;

ул. Пирогова, 4, 6, 6/1, 8а, 8б, 5, 7.

26 июня в Советском районе с 10.30 до 23.30 холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Запотоцкого, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 10, 12, 21;

ул. Бондарная, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12б, 13, 14, 15, 17;

ул. Дзержинского, 38, 40.

27 июня в Ленинском районе с 11 до 23 часов горячую и холодную воду отключат на ул. Ахметова, 300, 300/1, 300/2, 302, 304/2.