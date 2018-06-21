В Уфе разыскивают родственников красноармейца Борнякова Дмитрия Фёдоровича, погибшего в Тверской области

УФА, 21 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии поисковики разыскивают родственников погибшего красноармейца, уроженца республики, сержанта Борнякова Дмитрия Фёдоровича, 1913 года рождения. Останки бойца и других красноармейцев были найдены в июне московским поисковым отрядом «Победа» при проведении работ в Зубцовском районе Тверской области.

Согласно документам, военнослужащий погиб в 1942 году. До войны жил в Уфе на улице Нехаева, дом 108. Тех, кому что-либо известно о родственниках солдата, просят позвонить по телефону 8-917-416-61-05.